Один человек погиб в пожаре на Расточной улице в Екатеринбурге

В выходные в Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажном доме на улице Расточной. Огонь охватил балконы на двух этажах, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате трагедии погиб один человек, еще пятеро пострадали, проинформировал сайт URA.RU .

Сообщение о пожаре поступило в МЧС, и спасатели оперативно приступили к тушению. Сотрудники МЧС спасли четырех человек. В квартире на шестом этаже и на балконе квартиры на седьмом этаже повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество на общей площади двадцать квадратных метров. Жилье не было оснащено пожарным извещателем, который мог бы предупредить о возгорании.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области подчеркнула, что причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при курении.