Один человек погиб в массовой аварии в Ростовской области | 360°

26 апреля 2024, 14:34
Один человек погиб в массовой аварии в Ростовской области
ДТП со смертельным исходом произошло накануне в городе Шахты Ростовской области. Там на проспекте Ленинского Комсомола столкнулись три машины, написал сайт rostovgazeta.ru.
Как уточнили в региональном УГИБДД, из-за повреждений автомобиль Renault Fluence внезапно загорелся. Водитель иномарки погиб еще до приезда скорой помощи и спасателей.
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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
ДТП
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