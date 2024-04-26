Один человек погиб в массовой аварии в Ростовской области | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 14:34 Один человек погиб в массовой аварии в Ростовской области

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ДТП со смертельным исходом произошло накануне в городе Шахты Ростовской области. Там на проспекте Ленинского Комсомола столкнулись три машины, написал сайт rostovgazeta.ru.

Как уточнили в региональном УГИБДД, из-за повреждений автомобиль Renault Fluence внезапно загорелся. Водитель иномарки погиб еще до приезда скорой помощи и спасателей.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.