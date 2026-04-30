Один человек погиб в массовой аварии с бензовозом под Волгоградом

Массовая авария произошла на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» .

На 618-м километре дороги столкнулись два грузовика, бензовоз и легковушка. В результате ДТП возник пожар, который практически полностью уничтожил транспортные средства.

Один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Данные о других пострадавших уточняются. Возбуждено уголовное дело, добавил сайт vse42.ru.