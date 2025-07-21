Один человек погиб в массовой аварии под Тюменью

На трассе Курган — Тюмень, недалеко от населенного пункта Мишкино, произошла крупная авария. Там столкнулись грузовой автомобиль марки FAW и два легковых автомобиля Ford, написал сайт nashgorod.ru .

Предварительная версия гласит, что один из водителей Ford, двигавшийся в направлении Кургана, внезапно выехал на полосу встречного движения, где на тот момент проезжал грузовой автомобиль. Из-за сильного удара Ford откинуло на вторую машину, что усугубило масштабы происшествия.

Авария завершилась смертью 23-летнего водителя одного из автомобилей Ford. Еще двое пострадавших, водитель и пассажирка второго Ford, получили серьезные травмы. Водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства происшествия изучаются соответствующими службами.