Один человек погиб в лобовом столкновении двух машин в Приморье

На трассе Шкотово — Партизанск в Приморском крае лоб в лоб столкнулись две легковушки, один человек погиб и еще трое — пострадали. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По предварительным данным, девушка за рулем Nissan Cefiro потеряла управление и вылетела на «встерчку». Там она врезалась в Suzuki Escudo.

В результате аварии пассажир Nissan погиб на месте. Водители обоих машин, а также сидевший во второй иномарке 60-летний мужчина серьезно прострадали, их доставили в больницу. По факту аварии начали проверку.