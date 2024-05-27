Один человек погиб в ДТП в Сочи

Легковой автомобиль врезался в бетонное ограждение на трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна» в Сочи. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 54-летний водитель за рулем отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина врезалась в бетонное ограждение.

Отмечается, что от полученных травм он погиб на месте.