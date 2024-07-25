25 июля 2024 12:20 Один человек погиб в ДТП в Омской области
На проспекте Мира произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил сайт
gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Омской области.
Сидящий за рулем Nissan 42-летний мужчина выехал встречку и врезался там в ВАЗ-2104, которым управлял 60-летний мужчина. От удара отечественную легковушку отбросило в дерево. Ее водитель погиб на месте.
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