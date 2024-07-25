Один человек погиб в ДТП в Омской области

На проспекте Мира произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Омской области.

Сидящий за рулем Nissan 42-летний мужчина выехал встречку и врезался там в ВАЗ-2104, которым управлял 60-летний мужчина. От удара отечественную легковушку отбросило в дерево. Ее водитель погиб на месте.

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры

Крещение Руси. Как князь Владимир изменил ход истории

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте