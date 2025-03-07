Один человек погиб в ДТП в Краснодарском крае

Накануне вечером стало известно о серьезной аварии, которая произошла недалеко от города Гулькевичи в Краснодарском крае. Об этом сообщил сайт kubanpress.ru.
На втором километре дороги, ведущей в сторону Кропоткина, случилось столкновение двух машин. Водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу, хотя разметка и знаки не запрещали такой маневр. Он столкнулся с автомобилем Lifan, который затем отбросило на Mercedes Sprinter.
В аварии погиб 36-летний вероятный виновник происшествия. О состоянии других участников ДТП не сообщается.
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