Один человек погиб в ДТП в Краснодарском крае

Накануне вечером стало известно о серьезной аварии, которая произошла недалеко от города Гулькевичи в Краснодарском крае. Об этом сообщил сайт kubanpress.ru .

На втором километре дороги, ведущей в сторону Кропоткина, случилось столкновение двух машин. Водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу, хотя разметка и знаки не запрещали такой маневр. Он столкнулся с автомобилем Lifan, который затем отбросило на Mercedes Sprinter.

В аварии погиб 36-летний вероятный виновник происшествия. О состоянии других участников ДТП не сообщается.