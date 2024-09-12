Один человек погиб в ДТП со скорой в Ростовской области

Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на трассе в Мартыновском районе Ростовской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля Lada Priora при обгоне врезался во встречную «газель». Отечественную легковушку отбросило на обочину, от полученных травм ее водитель скончался.

Отмечается, что в аварии также пострадал 64-летний мужчина за рулем скорой.