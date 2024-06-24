Один человек погиб в ДТП с трактором в Тюменской области
Легковой автомобиль столкнулся с трактором на дороге Заводоуковск — Упорово в Тюменской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Renault Logan не справился с управлением и въехал в прицеп трактора. Легковушка загорелась, 54-летний мужчина погиб.
Отмечается, что водитель трактора не пострадал. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.
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