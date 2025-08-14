Один человек погиб в ДТП с грузовыми машинами недалеко от Саратова

На автотрассе Саратов — Петровск близ села Большая Каменка в Татищевском районе Саратовской области произошла крупная автомобильная авария, повлекшая гибель человека. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на подразделение ГИБДД региона.

Столкновение произошло между двумя транспортными средствами: грузовиком КамАЗ, управляемым водителем возрастом 28 лет, и грузовым автомобилем «Газель», за рулем которого находился мужчина 53-х лет. В результате лобового удара водитель «Газели» погиб на месте происшествия.

Фотографии, сделанные на месте аварии, показывают серьезные разрушения: кузов «Газели» полностью разрушен, отдельно от кузова находятся кабина и бортовая платформа. Повреждения КамАЗа менее критичны — деформирована только кабина.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.