Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Источник 360.ru: в Раменском водитель Renault погиб после ДТП с фурой

Днем 31 декабря смертельная авария произошла в Московской области, погиб один человек. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

В Раменском городском округе легковой автомобиль Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. Водитель иномарки скончался. На месте работают экстренные службы, они устанавливают обстоятельства аварии.

«За несколько машин все произошло. Возможно, водителя Renault занесло, а может, стало плохо. Но он вылетел навстречу грузовой машине. Водитель фуры не пострадал», — рассказал о ситуации очевидец.

Официально эти данные пока не подтверждали.

