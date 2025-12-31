Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Источник 360.ru: в Раменском водитель Renault погиб после ДТП с фурой
Днем 31 декабря смертельная авария произошла в Московской области, погиб один человек. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.
В Раменском городском округе легковой автомобиль Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. Водитель иномарки скончался. На месте работают экстренные службы, они устанавливают обстоятельства аварии.
«За несколько машин все произошло. Возможно, водителя Renault занесло, а может, стало плохо. Но он вылетел навстречу грузовой машине. Водитель фуры не пострадал», — рассказал о ситуации очевидец.
Официально эти данные пока не подтверждали.
Ранее массовая авария с участием трех грузовиков и легковушки произошла в Омской области. Погиб один человек, пострадали шестеро, в том числе двое детей.