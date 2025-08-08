Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Ранним утром 8 августа на трассе Кстово — Дальнее Константиново, недалеко от одноименного населенного пункта, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Приблизительно в 3:50 утра кроссовер марки Honda, управляемый 65-летним водителем, неожиданно покинул свою полосу движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

Последствием столкновения стало гибель пожилого водителя Honda: он получил настолько сильные телесные повреждения, что спасти его жизнь не удалось. Грузовик избежал аналогичных последствий, так как его водитель сумел остаться невредимым.

Сотрудниками полиции проводится оценка обстоятельств, предшествовавших происшествию, и собираются показания свидетелей.