Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 13:38 Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

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Сразу три автомобиля столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Кущевском районе Краснодарского края. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, автомобиль Lada Vesta пересек две сплошные линии и выехал наперерез движущимся на большой скорости машине Volkswagen Tiguan и грузовику МАЗ.

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Отмечается, что от полученных травм 59-летний водитель легковушки скончался на месте аварии.