Один человек погиб в ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Омск

Смертельная авария с участием большегруза MAN произошла накануне на 186-м километре автодороги Тюмень — Омск. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на  ГИБДД по Тюменской области.

Там столкнулись большегруз MAN и легковой автомобиль марки Mitsubishi. Предварительно, водитель на легковушке выезжал из автокемпинга, когда большегруз въехал в заднюю ее часть.

В ДТП скончалась 74-летняя пассажирка Mitsubishi. Еще троим пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику

Ядерный шантаж Зеленского. Как вразумить узурпатора

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

Военный призыв вернется в Хорватию. Европа готовится к войне?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте