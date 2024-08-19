Один человек погиб в ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Омск
Смертельная авария с участием большегруза MAN произошла накануне на 186-м километре автодороги Тюмень — Омск. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по Тюменской области.
Там столкнулись большегруз MAN и легковой автомобиль марки Mitsubishi. Предварительно, водитель на легковушке выезжал из автокемпинга, когда большегруз въехал в заднюю ее часть.
В ДТП скончалась 74-летняя пассажирка Mitsubishi. Еще троим пострадавшим потребовалась помощь медиков.
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