Один человек погиб в ДТП с автобусом в Нижневартовском районе ХМАО

Авария, в которой погиб один человек, произошла накануне на автодороге Сургут — Нижневартовск в Нижневартовском районе ХМАО. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».

Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погиб пассажир отечественной легковушки. Еще три человека получили травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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