Один человек погиб в ДТП на «трассе смерти» в ЯНАО

На автомобильной дороге вблизи Муравленко (ЯНАО) случилось дорожно-транспортное происшествие с двумя машинами. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС, один человек был госпитализирован, другой — погиб. Об этом написал Ura.ru.
«На 346 километре автодороги Сургут — Салехард произошло опрокидывание в кювет двух автомобилей. В результате происшествия один человек травмирован, доставлен в Муравленковскую городскую больницу. Один человек погиб», — информирует пресс-служба ГУ МЧС в своем официальном telegram-канале.
Ведется выяснение всех обстоятельств случившегося.
