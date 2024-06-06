Один человек погиб в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Смертельная авария с участием иномарки произошла накануне на трассе А181 «Скандинавия» в Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

На 92-м километре автодороги 62-летний водитель Skoda Kodiaq не справился с управлением и наехал на опору освещения. В результате ДТП погибла 61-летняя пассажир иномарки. Еще одну пассажирку — 85-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что мужчина потерял управление после того, как его ослепило солнце.

Немцам пообещали войну. Сможет ли Германия подготовиться к конфликту

Собчак заявила о кризисе формата интервью на YouTube

ЕГЭ — все?!

«Не надо бояться, надо делать». Подмосковье оказалось лакомым регионом для Белоруссии

«В окопах атеистов не бывает». Легойда — про роль священников на СВО, религию и ИИ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте