Один человек погиб в жестком ДТП с мотоциклом и иномаркой на МКАД

Источник 360.ru: в ДТП на МКАД с участием мотоцикла и автомобиля погиб человек

В ночь на понедельник на МКАД произошло столкновение легкового Nissan и мотоцикла. В результате аварии погиб один человек, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на внутренней стороне 39-го км МКАД. По информации собеседника 360.ru, погиб пассажир мотоциклиста. Водитель, который был за рулем, получил травмы. Его состояние уточняется. Также травмы получил человек, который был за рулем легковушки, добавил источник.

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента аварии. На кадрах можно увидеть, что мотоцикл ехал по левой крайней полосе, однако его резко подрезала другая машина. После столкновения мотоцикл отбросило в отбойник, а двух человек — на полосу встречного движения.

Движение в районе столкновения было затруднено, на место прибыли правоохранители.

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