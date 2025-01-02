Один человек погиб в аварии на трассе в Подмосковье

Днем 2 января в Московской области произошла авария, погиб один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.
В районе поселка Птицефабрика на Дмитровском шоссе, по предварительным данным, столкнулись грузовик и «Газель». Под колеса легковой машины также попал мужчина.
Обстоятельства ДТП неизвестны, информация уточняется.
Ранее один человек пострадал в ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной в Москве.
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