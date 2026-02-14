Один человек погиб при взрыве газового баллона в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде в результате пожара из-за взрыва газового баллона погиб человек. Об этом сообщил ГСУ СК по Московской области в приложении MAX .

Тело обнаружили при тушении пожара одном из частных домов. В здании до этого обрушилась кровля, что и повлекло за собой возгорание газгольдера и жилых помещений.

«В больницу за помощью обратились четыре человека. Точное количество пострадавших уточняется», — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На место пожара прибыли следователи и криминалисты, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

По данным ГКУ «Мособлпожспаса», огонь ликвидировали на площади 244 квадратных метров. В частном доме взорвался газовый баллон, огонь распространился на три жилых строения. Возгорание полностью ликвидировали в 20:39.

Ранее «Мособлапожспас» сообщил, что при пожаре в Сергиевом Посаде пострадали пять человек.