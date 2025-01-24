Один человек погиб при съезде машины в кювет на трассе под Саратовом

Съезд машины в кювет обернулся гибелью человека, еще двое пострадали. Авария случилась в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.
По предварительным данным полиции, недалеко от поселка Солянский водитель автомобиля Lifan не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате иномарка опрокинулась.
Жертвой ДТП стал один человек. Еще двое — мужчина и женщина — получили различные травмы. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
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