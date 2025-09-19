Один человек погиб при съезде легковушки в кювет на трассе в Карелии

Один человек стал жертвой ДТП в Республике Карелия. Авария произошла в ночь на 19 сентября на 733-м километре федеральной трассы «Кола», рядом с Сегежей. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на представителей четвертого отряда ФПС по региону.

По опубликованной информации, водитель автомобиля ВАЗ по невыясненным причинам съехал с проезжей части в кювет. В результате погиб один человек. Его личность устанавливается.

На месте ДТП работали трое сотрудников 12-й пожарно-спасательной части и одна единица специальной техники. Сейчас эксперты выясняют все детали случившегося.