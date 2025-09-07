Один человек погиб при пожаре в садовом товариществе под Тюменью

Пожар произошел рано утром в пятницу, 5 сентября, в садовом товариществе «Целинное», расположенном вблизи Тюмени. Спасатели получили сообщение о возгорании дома на улице Весенней около 9:00, сообщил сайт «АБН24» .

Когда пожарные прибыли на место, здание было уже полностью в огне. Несмотря на усилия, направленные на локализацию пламени, охватившего площадь в 30 квадратных метров, спасти человека, который находился внутри, не удалось.

В тушении пожара принимали участие четыре единицы спецтехники и 12 сотрудников МЧС. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и обстоятельства смерти человека.