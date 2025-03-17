Один человек погиб при пожаре в квартире в Калининском районе Петербурга

Трехкомнатная квартира загорелась в Калининском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось в понедельник, 17 марта, на улице Замшина. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.
По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 11:58. Возгорание охватило площадь 30 квадратных метров.
В 12:21 спасателям удалось потушить пламя. В ликвидации огня принимали участие 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.
На месте ЧП обнаружили тело человека. Еще одного мужчину доставили в больницу. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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