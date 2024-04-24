Один человек погиб при пожаре в доме в Тюменской области | 360°

24 апреля 2024, 15:27
Один человек погиб при пожаре в доме в Тюменской области
Возгорание произошло в частном доме в Армизонском районе Тюменской области. В результате пожара погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
По предварительным данным, пламя охватило жилой дом в селе Иваново. К моменту приезда спасателей его полностью охватил огонь, общая площадь возгорания достигла 36 квадратных метров.
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Отмечается, что на месте пожара сотрудники МЧС обнаружили тело человека, причины произошедшего выясняются.
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