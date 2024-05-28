Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Саратовской области

При падении легкомоторного самолета в Саратовской области погиб человек. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале .

«По предварительным данным, сегодня в Дергачевском районе между поселком Рабочий и поселком Радуевка упал легкомоторный самолет, который производил сельскохозяйственные работы. В результате происшествия погиб мужчина», — написал он.

По словам Юрина, на место ЧП приехали сотрудники экстренных служб. Другие обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее в Хабаровском крае самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Хурба. На борту находилось восемь человек, никто из них не пострадал. Как стало известно журналистам, командир судна запросил аварийную посадку из-за технической неисправности — отказала система руля управления.