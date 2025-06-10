Один человек погиб при обстреле ВСУ заправки в Белгороде

Появилось видео с места удара беспилотника по автозаправке в Белгороде

Жительница Белгорода погибла при атаке украинского беспилотника на автозаправку. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«До последнего надеялись на лучшее…» — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким покойной. Он также опубликовал видео с места происшествия, на котором сотрудники МЧС и очевидцы разбирают завалы.

Еще трех женщин и мужчину отправили во Вторую городскую больницу. Их состояние оценивают как средней тяжести. При этом Гладков предупредил, что сохраняется угроза повторного удара.

По данным МЧС, площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Сейчас поисково-спасательные работы уже завершились. На месте работают более 50 спасателей и 23 единицы техники.