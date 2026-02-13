Один человек погиб и трое пострадали из-за отравления угарным газом в Аткарске

В пятницу, 13 февраля, в Аткарске произошло трагическое происшествие: в доме на улице Достоевского 51-летняя женщина погибла от отравления угарным газом. В больницу также попали 16-летний юноша и двое взрослых. Об этом телеканалу «Саратов24» сообщили в региональном Следственном комитете.
Правоохранители возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи собирают и устанавливают доказательную базу.
Стоит упомянуть, что недавно в Заводском районе Саратова зарегистрировано отравление угарным газом троих детей и троих взрослых.
