Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с иномарками под Нижним Новгородом

Смертельная авария произошла на трассе Р‑158 в Арзамасском округе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, на 110-м километре 22-летний водитель машины Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda под управлением 21-летнего мужчины.

Второй автомобилист скончался на месте от полученных травм. Еще семь человек, в том числе предполагаемый виновник ДТП, пострадали. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.