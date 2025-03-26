Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с иномарками под Нижним Новгородом
Смертельная авария произошла на трассе Р‑158 в Арзамасском округе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, на 110-м километре 22-летний водитель машины Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda под управлением 21-летнего мужчины.
Второй автомобилист скончался на месте от полученных травм. Еще семь человек, в том числе предполагаемый виновник ДТП, пострадали. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
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