Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Челябинской области

Смертельное ДТП произошло накануне в селе Шумово Красноармейского района Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ региона.

По информации ведомства, там столкнулись автобус и автомобиль ВАЗ-2104. Водитель легковушки погиб на месте происшествия, также пострадал пассажир 2008 года рождения.

Причиной случившегося стало то, что водитель микроавтобуса не предоставил преимущество легковому авто на перекрестке.