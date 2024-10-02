Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения иномарок в ЯНАО

Смертельная авария с участием автомобилей Volkswagen и Toyota произошла ночью 2 октября на улице Калинина в Тазовском районе ЯНАО. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции ЯНАО.
Сообщается, что водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota. Два пассажира Toyota пострадали и еще один погиб на месте.
Сейчас в деталях произошедшего разбираются правоохранители.
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