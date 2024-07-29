Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с легковушкой под Челябинском

Смертельная авария произошла в Кизильском районе Челябинской области. Там легковушка улетела в кювет, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ региона.

По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением на повороте проезжей части. В результате иномарка съехала за пределы дороги и перевернулась.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель. Двум пассажирам потребовалась медицинская помощь. Известно, что все присутствовавшие в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности.

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