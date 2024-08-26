Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Волосовском районе Ленобласти

Дорожная авария, в которой один человек погиб и два пострадали, произошла накануне в Волосовском районе Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Водитель Renault Logan, двигаясь от поселка Терпилицы в сторону Волосово, во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Focus.

В результате случившегося погиб пассажир автомобиля Renault, водителя этого же автомобиля доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медицинская помощь также понадобилась водителю Ford.

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