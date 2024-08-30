Сегодня 12:27 Один человек погиб и четыре пострадали в ДТП с автобусом в Смоленской области
Авария, в которой погиб один человек, произошла накануне на окружной кольцевой дороге в Ельне в Смоленской области. Об этом написал
сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В этом месте в дневное время суток столкнулись автомобиль Lada XRAY и автобус ЛиАЗ.
Сообщается, что четырем участникам ДТП потребовалась помощь медиков. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
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