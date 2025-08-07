Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на свердловской трассе

Серьезное ДТП произошло на трассе в Свердловской области. Участниками аварии стали автомобили Haval и ВАЗ-2114. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель ВАЗ-2114 ехал в сторону города Верхняя Салда. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Haval. После столкновения обе машины съехали в кювет.

В результате ДТП пассажир ВАЗ-2114 2003 года рождения погиб на месте до прибытия скорой помощи. Пассажир Haval, водитель и два пассажира ВАЗ-2114 попали в больницу Нижнего Тагила.

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы и следственно-оперативная группа. Проводятся процессуальные действия и экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.