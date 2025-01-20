Один человек погиб и четверо пострадали при лобовом ДТП в Нижневартовске

Лобовое столкновение иномарок привело к гибели пассажира в Нижневартовске. Еще четыре человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции ХМАО.

По предварительным данным полиции, 33-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda не рассчитал условия для безопасного обгона и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой Hyundai. Жертвой аварии стал пассажир первой машины.

Оба водителя, а также двое пассажиров в возрасте 37 лет и 61 года попали в больницу с различными повреждениями. Сейчас правоохранители устанавливают точные детали случившегося.