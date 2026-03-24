Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в Севастополе

После взрыва в доме на улице Павла Корчагина в Севастополе люди сразу начали вытаскивать соседей из-под обломков. Об этом рассказала жительница телеграм-каналу «Mash на волне» .

«Я кое-что одела, ребенка в пижаме забрала. Думала, что людям надо будет помогать. А тут ребята кинулись сами помогать и детей вытаскивать. Молодцы, вытаскивали прямо из-под обломков, из-под огня», — поделилась она.

По словам другого очевидца, он уже через три минуты после происшествия вытаскивал из-под завалов детей. Мужчина прибежал из соседнего дома, как только услышал взрыв. Вместе с остальными ему удалось спасти двух девочек 12 и 14 лет.

«Ребенок плакал — любой нормальный человек бы полез», — пояснил он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что версию взрыва бытового газа полностью исключили. Точную причину установит экспертиза.