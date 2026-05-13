Обвиняемые в убийстве глухонемого мужчины в Нижнем Новгороде отправлены в СИЗО

Трагедия произошла 9 апреля в подъезде дома на улице Строкина. На лестничной клетке было обнаружено тело жителя Пензенской области, забитого до смерти.

Правоохранители установили личности подозреваемых — двоих 31-летних, двоих 43-летних, 37-летнего и 29-летнего жителей Московской и Вологодской областей. По информации следствия, к преступлению подтолкнул затяжной конфликт погибшего и одного из нападавших, который привлек к расправе своих знакомых.

Мужчин, не имевших до этого судимостей, задержали в Московской области. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд принял решение отправить обвиняемых в СИЗО до 8 июня включительно.