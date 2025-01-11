Обнаружили аномалию. Радар самолета с россиянами на борту стал показывать метки-фантомы

Пилоты выполнявшего рейс из Уфы в Ташкент самолета заметили на радаре метки-фантомы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Как уточнило издание, происшествие зафиксировали на авиалайнере, который принадлежит российской авиакомпании Utair. Данные о необычных показаниях радара экипаж передал в центр управления еще на рейсе в четверг, 9 января.

Прибор TCAS, система предупреждения о вероятном столкновении с самолетами, показал пилотам Boeing 737-800 сразу пять меток. Каждая из них сигнализировала о приближении к авиалайнеру других воздушных судов.

Однако дальнейшая проверка показала, что в указанной зоне полета других самолетов не было. Командир воздушного судна решил продолжить выполнение рейса.

Пилот не передавал в центр управления сигналы «Срочности» или «Бедствия». Полет завершился штатно: лайнер успешно приземлился в столичном аэропорту Узбекистана, пассажиры и экипаж не пострадали.

Представители авиакомпании комментариев пока не предоставляли. Ранее в январе прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета во Внуково — оператором этого авиалайнера также выступает компания Utair.