Пермяка, обманувшего родную сестру, будут судить за мошенничество

В Салехарде будут судить жителя Перми, который набрал на родную сестру кредитов в МФО. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

У мужчины были трудности с деньгами и копия паспорта родной сестры. С ней он и обратился в различные МФО, где набрал займов почти на 150 тысяч рублей. Когда деньги пришло время возвращать деньги, звонки обрушились на ничего не подозревающую женщину.

Она обратилась в полицию. Подозреваемого быстро задержали, теперь его ждет суд п обвинению в мошенничестве. А с женщины сняли все кредитные обязательства.