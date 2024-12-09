Пермяка, обманувшего родную сестру, будут судить за мошенничество

В Салехарде будут судить жителя Перми, который набрал на родную сестру кредитов в МФО. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.
У мужчины были трудности с деньгами и копия паспорта родной сестры. С ней он и обратился в различные МФО, где набрал займов почти на 150 тысяч рублей. Когда деньги пришло время возвращать деньги, звонки обрушились на ничего не подозревающую женщину.
Она обратилась в полицию. Подозреваемого быстро задержали, теперь его ждет суд п обвинению в мошенничестве. А с женщины сняли все кредитные обязательства.
Пожар на Коптевском рынке локализовали на 400 «квадратах»
Кадыров увидел важный сигнал в речи Путина
Американские военные помогли союзникам занять важные позиции в Сирии
Огонь на Коптевском рынке в Москве охватил уже пять павильонов
Пожар на Коптевском рынке в Москве начался в павильоне с шаурмой
Жить и лечиться негде. За рубежом начали нарушать права россиян
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте