Обломки БПЛА на путях вызвали задержку поездов в сторону Москвы и Подмосковья

МЖД предупредила о задержках поездов в сторону Москвы и Подмосковья 11 марта

Несколько поездов задерживаются в сторону Москвы и области из-за падения обломков БПЛА на пути. Об этом предупредили представители МЖД.

В компании уточнили, что железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают ремонтные бригады.

«В настоящее время движение поездов по станции осуществляется с увеличенным интервалом. В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области. Принимаем все необходимые меры для стабилизации графика движения», — заключили в пресс-службе.

Массированная атака на Москву и Подмосковье началась сегодня в 04:00. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем и трех раненых в Видном и селе Ям (Домодедово).

Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе.

«Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные — находятся сейчас у родственников», — уточнил глава региона.

Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям, подчеркнул Воробьев.