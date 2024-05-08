Облитого строительной смесью пса с окровавленными ушами обнаружили в Москве | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 10:57 Облитого строительной смесью пса с окровавленными ушами обнаружили в Москве Волонтеры обнаружили облитую строительной смесью собаку на юго-востоке Москвы

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Облитую строительной смесью собаку обнаружили утром во 2-м Южнопортовом проезде на юго-востоке Москвы. Сейчас собаку пытаются спасти волонтеры.

Информация о пострадавшем животном появилась в одном из чатов зоозащитников. По данным авторов сообщения, из ушей собаки шла кровь.

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«Пес живет на рынке, девочки сказали, что кормят, холят, лелеют уже давно. Видимо, попал под машину, вызвали ветеринара», — рассказала одна из очевидцев происшествия.