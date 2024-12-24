Обгон на трассе обернулся гибелью 19-летнего водителя иномарки под Курганом

Смертельное ДТП произошло на дороге между Курганом и Тюменью в понедельник, 23 декабря. Жертвой аварии стал 19-летний автомобилист, пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей курганской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, в Белозерском округе молодой человек за рулем Subaru Legacy выехал на встречную полосу для обгона и не справился с управлением. Машину занесло, она съехала с проезжей части и врезалась в дерево.
Водитель от тяжелых травм скончался на месте. Его пассажира госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.
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