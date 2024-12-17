Новый танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник

Третий танкер «Волгонефть» подавал сигнал бедствия у порта Кавказ во вторник

Еще один танкер «Волгонефть» в ночь на вторник подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах.

«Груженный мазутом танкер „Волгонефть-109“ из-за трещины подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Черном море», — сообщил источник.

Экстренные службы уточнили РИА «Новости», что у подавшего сигнал бедствия танкера утечки нефтепродуктов в воду не произошло, герметичность не нарушена.

«Членам экипажа танкера ничего не угрожает», — сообщил собеседник агентства.

В воскресенье, 15 декабря, танкеры «Волгонефть-239» с 14 моряками и «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа на борту потерпели крушение в районе Керченского пролива. В Росморречфлоте отмечали, что причиной ЧП стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, специалисты принимают меры по его ликвидации.