Девушка-кассир похитила из магазина 100 тыс. рублей в Саратовской области

В Энгельсе бывшая преступница, работавшая кассиром, похитила из кассы магазина 100 тысяч рублей. Об этом сообщил «СарИнформ» .

Заявительницей выступила сотрудница магазина, заметившая недостачу. Подозрение сотрудников правоохранительных органов пало на 33-летнюю кассиршу, ранее осужденную за совершение аналогичных деяний. Женщина добровольно признала свою вину и пояснила, что похитила денежные средства, намереваясь потратить их на личные нужды.

Сотрудниками полиции завели уголовное дело. По окончании первичного этапа дознания подозреваемая была отпущена под обязательство являться по первому требованию правоохранительных органов.