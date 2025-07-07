Новорожденная девочка пострадала в дорожной аварии в Челябинске

Шесть человек, включая новорожденного ребенка, пострадали в ДТП на территории Челябинска. Авария произошла примерно в 7:50 возле дома №69 на улице Линейной. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции.

По данным ведомства, столкнулись легковые автомобили марок «Рено Логан» и «Шкода Рапид». За рулем первого транспортного средства находился 38-летний мужчина, второго — 28-летняя женщина. Обе машины после удара покинули проезжую часть и врезались в препятствие.

Среди пострадавших — двухмесячная девочка и мальчик-подросток 2008 года рождения. Травмы различной степени тяжести также получили девушки 1985, 1986 и 1972 годов рождения.

Сейчас инспекторы устанавливают причины аварии и детали произошедшего. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Ограничений движения автотранспорта в зоне происшествия нет.