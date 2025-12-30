Новогодняя гирлянда стала причиной серьезного пожара в Челябинской области

В Челябинской области из-за неисправной новогодней гирлянды серьезно пострадали два автомобиля и гараж. Об этом Ura.ru сообщило МЧС России.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области, в селе Кизильское произошел пожар в частном доме. Хозяева в момент происшествия отсутствовали.

«В результате доследственной проверки установлено, что причиной инцидента стал аварийный режим работы электросети в помещении гаража: в розетку была подключена гирлянда для украшения двора», — сообщили в ведомстве.

Также в МЧС подчеркнули, что многие жители используют гирлянды низкого качества, которые не рассчитаны на длительный срок эксплуатации и могут стать причиной замыкания при долгом использовании.