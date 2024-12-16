Новогодние украшения загорелись на фасаде мэрии Москвы

Источник 360.ru сообщил о вспыхнувших украшениях на фасаде мэрии Москвы

Пламя охватило новогодние украшения на фасаде мэрии Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его словам, на фасаде шестиэтажного здания по адресу Тверская улица, 13, загорелись две новогодние ели. На место происшествия выехали спасатели.

После прибытия информация о пожаре не подтвердилась, уточнил источник.