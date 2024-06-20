Novaya Riga Outlet Village эвакуировали в Подмосковье из-за пожара

Пожар вспыхнул днем 20 июня на территории аутлета ТЦ Novaya Riga Outlet Village в Подмосковье. О происшествии и эвакуации посетителей и сотрудников 360.ru сообщили очевидцы.

По словам одного из них, возгорание, скорее всего, возникло в технической зоне ТЦ. Мужчина предположил, что очаг находится на складе.

Всех людей из аутлета вывели на парковку, добавил он. Сотрудников обратно пока не пускают. На месте работают сотрудники экстренных служб. Также сюда прибыли сотрудники полиции.

В пресс-службе МЧС по Московской области уточнили, что информация о пожаре поступила в 15:23. Загорелось нежилое здание на Центральной улице в деревне Покровское.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри склада», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС площадь горения составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

К 16:30 пожар локализовали. К тушению привлекли 37 специалистов и 13 единиц техники, в том числе 12 человек и четыре технических средства от МЧС. Причину и обстоятельства устанавливают.